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6:15   24 Августа 2020
Общество

Аналитики перечислили регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аналитики перечислили регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Пандемия коронавируса и кризис не сказались отрицательно на рынке жилья в России. Объемы выдачи ипотеки растут. В каких регионах больше всего берут жилье в кредит, выяснили аналитики РИА Рейтинг.

Чаще всего ипотеку берут жители Ямало-Ненецкого автономного округа — около 30 человек из тысячи. В тройку также вошли Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ, передает РИА Новости. Ведущие позиции заняли жители Чувашии, Башкирии, Архангельской, Магаданской, Новосибирской области, Удмуртии и Пермского края.

Реже всего ипотеку берут в Ингушетии, Чечне и Дагестане. В десятку "отстающих" также вошли Крым, Севастополь, Кабардино-Балкария, Алтай, Москва.

Аналитики отмечают, что самые крупные кредиты на жилье берут жители Москвы. Также высокие цены в Подмосковье, Петербурге, Якутии, Сахалинской области и Чукотском автономном округе. Самая дешевая ипотека в Челябинской области.

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Автор: Руслан Неглинный
#рейтинг #ипотека #регионы россии #аналитики

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