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Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

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5:35   24 Августа 2020
Общество

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе прогремел в районе Дамаска в Сирии. Об этом сообщило государственное телевидение САР.

В результате взрыва в Сирии отключилось общее электричество. В Минэнерго Сирии заявили о возможном теракте.

США ранее призвали Россию оказать влияние на Дамаск. США в среду расширили санкции против Сирии. Дональд Трамп в конце 2019 года ввел в действие закон, налагающий санкции практически на все сферы экономики Сирии.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #взрыв #газопровод

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