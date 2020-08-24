Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе прогремел в районе Дамаска в Сирии. Об этом сообщило государственное телевидение САР.

В результате взрыва в Сирии отключилось общее электричество. В Минэнерго Сирии заявили о возможном теракте.

США ранее призвали Россию оказать влияние на Дамаск. США в среду расширили санкции против Сирии. Дональд Трамп в конце 2019 года ввел в действие закон, налагающий санкции практически на все сферы экономики Сирии.