Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира

Правительство России готовит список из еще нескольких стран мира, с которыми будет возобновлено авиасообщение. В него могут войти Франция, Венгрия и ряд других государств.

Международные полеты могут возобновиться также с Мальтой, Кипром, Иорданией, египетским Каиром, китайским Шанхаем, пишут "Известия" со ссылкой на свой источник. Объявить об этом могут уже на этой неделе.

Сейчас авиасообщение возобновлено с Лондоном, Стамбулом, Танзанией и рядом курортов Турции. Также с 15 августа из России можно улететь в Швейцарию, однако только тем, у кого есть вид на жительство в этом государстве. Из-за пандемии коронавируса РФ закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта этого года.