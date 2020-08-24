Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

 Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира

Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

 Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации
Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

Взрыв на газопроводе привел к отключению электричества в сирийском Дамаске

 Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира

Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

 Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации
4:42   24 Августа 2020
Общество

Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира

Власти России могут открыть авиасообщение еще с несколькими странами мира

Правительство России готовит список из еще нескольких стран мира, с которыми будет возобновлено авиасообщение. В него могут войти Франция, Венгрия и ряд других государств.

Международные полеты могут возобновиться также с Мальтой, Кипром, Иорданией, египетским Каиром, китайским Шанхаем, пишут "Известия" со ссылкой на свой источник. Объявить об этом могут уже на этой неделе.

Сейчас авиасообщение возобновлено с Лондоном, Стамбулом, Танзанией и рядом курортов Турции. Также с 15 августа из России можно улететь в Швейцарию, однако только тем, у кого есть вид на жительство в этом государстве. Из-за пандемии коронавируса РФ закрыла авиасообщение с другими странами в конце марта этого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#авиасообщение #страны #международные полеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...