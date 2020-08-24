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4:10   24 Августа 2020
Общество

Трамп назвал способ снизить на треть смертность от COVID-19

Трамп назвал способ снизить на треть смертность от COVID-19

Лидер США Дональд Трамп заявил, если лечить коронавирусную инфекцию плазмой вылечившихся пациентов, это снизит смертность от вируса более чем на треть. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, уже около ста тысяч граждан США поучаствовали в программе по лечению коронавируса данным методом. Он также отметил, что на проведение клинических испытаний этого препарата было потрачено 48 миллионов долларов.

Американский лидер добавил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признали способ лечения плазмой безопасным и эффективным. Ведомство разрешило применять это средство на людях.

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Автор: Илья Романович
#сша #пандемия #коронавирус

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