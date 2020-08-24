Госдума рассмотрит закон об обязательной маркировке домашних питомцев

Минсельхоз предложил законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии", который может вступить в силу в следующем году.

В законодательство России планирует внести правки, которые предполагают обязательный учет и маркировку домашних животных, пишут "Известия".

Предполагается, что инициатива снизит риски распространения заразных болезней питомцев. Владельцам четвероногих друзей предлагают самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами в зависимости от вида животного: бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

"Законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц", — указано в документе.

За несоблюдение нововведения установлен штраф: от 500 до 1000 рублей.