Пентагон заинтересовался созданием гиперзвукового планера

Запрос на разработку гиперзвукового ядерного планера появился в Сети. Его разместили ВВС США. Через некоторое время сведения об этом удалили.

Запрос Пентагона имеет отношение к технологиям, которые используются для создания гиперзвукового планера межконтинентальной дальности. Открытая публикация, по данным издания Defense News, появилась случайно. В этом виновата служба, отвечающей за секретность информации. Поэтому запрос быстро удалили.

Пентагон в настоящее время нуждается в разработке гиперзвукового оружия. Речь идет, в том числе, о баллистических и крылатых ракетах. Создание гиперзвуковых тактических ракет и специального планера относится к отдельному направлению.

США ускорили свои работы в данном сегменте. Американцы хотят опередить создание аналогичных систем в России и Китае.