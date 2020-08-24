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2:36   24 Августа 2020
Общество

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО начинает действовать в России

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО начинает действовать в России

Законопроект позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики владельцам автомобилей при формировании цены полиса. Об этом информирует ТАСС.

Документ, одобряющий закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, начинает свое действие в России с понедельника, 24 августа. Он предоставит возможность страховым компаниям учитывать индивидуальные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.

По информации агентства, одним из основных положений законопроекта — возможность представителей страховых компаний учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил ПДД владельцев автомобилей.

Отмечается, что страховщики не смогут при этом использовать при формировании тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, например, связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и религиозным взглядам.

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Автор: Василий Пименов
#россия #осаго #автомобилисты

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