Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО начинает действовать в России

Законопроект позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики владельцам автомобилей при формировании цены полиса. Об этом информирует ТАСС.

Документ, одобряющий закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, начинает свое действие в России с понедельника, 24 августа. Он предоставит возможность страховым компаниям учитывать индивидуальные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.

По информации агентства, одним из основных положений законопроекта — возможность представителей страховых компаний учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил ПДД владельцев автомобилей.

Отмечается, что страховщики не смогут при этом использовать при формировании тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, например, связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и религиозным взглядам.