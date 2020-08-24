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В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

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1:33   24 Августа 2020
Общество

Российским семьям разрешили не обсуждать с ПФР использование маткапитала

Российским семьям разрешили не обсуждать с ПФР использование маткапитала

В правилах использования материнского капитала появились изменения: денежные средства можно использовать без получения разрешения в Пенсионном фонде, но в случае покупки или строительства жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту.

Для того чтобы потратить маткапитал, россиянам приходилось обращаться с двумя заявлениями в ближайшее отделение Пенсионного фонда, а также в банк.

В соответствии с нововведением, российские семьи получили возможность обращения непосредственно в саму финансовую организацию. В руководстве Пенсионного фонда убеждены, что новый порядок использования маткапитала упростит эту процедуру и сэкономит время родителям.

Напомним, что использовать материнский капитал при получении ипотеки можно сразу, не дожидаясь, пока новорожденному, в связи с рождением которого у семьи появилось право финансовую поддержку, исполнилось три года.

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Автор: Илья Романович
#россия #дети #бюджет #семья #маткапитал

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