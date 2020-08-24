Российским семьям разрешили не обсуждать с ПФР использование маткапитала

В правилах использования материнского капитала появились изменения: денежные средства можно использовать без получения разрешения в Пенсионном фонде, но в случае покупки или строительства жилья, включая уплату первоначального взноса по кредиту.

Для того чтобы потратить маткапитал, россиянам приходилось обращаться с двумя заявлениями в ближайшее отделение Пенсионного фонда, а также в банк.

В соответствии с нововведением, российские семьи получили возможность обращения непосредственно в саму финансовую организацию. В руководстве Пенсионного фонда убеждены, что новый порядок использования маткапитала упростит эту процедуру и сэкономит время родителям.

Напомним, что использовать материнский капитал при получении ипотеки можно сразу, не дожидаясь, пока новорожденному, в связи с рождением которого у семьи появилось право финансовую поддержку, исполнилось три года.