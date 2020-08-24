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Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

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Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

 Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

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1:01   24 Августа 2020
Общество

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Скорость интернета в Минске была сокращена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом сообщили на сайте оператора связи A1.

Оператор связи сообщил, что в некоторых районах Минска была снижена скорость передачи данных мобильных 3G-cетей. Отмечается, что о восстановлении работы интернета будет сообщено. Об этом пишет ТАСС.

В Белоруссии после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа, начались массовые митинги оппозиции. По данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, он набрал более 80 процентов голосов.

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Автор: Борис Нестеров
#минск #интернет #белоруссия

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