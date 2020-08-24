Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Скорость интернета в Минске была сокращена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом сообщили на сайте оператора связи A1.

Оператор связи сообщил, что в некоторых районах Минска была снижена скорость передачи данных мобильных 3G-cетей. Отмечается, что о восстановлении работы интернета будет сообщено. Об этом пишет ТАСС.

В Белоруссии после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа, начались массовые митинги оппозиции. По данным ЦИК, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, он набрал более 80 процентов голосов.