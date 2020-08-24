Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости
Попытка штурма рабочей резиденции действующего президента Республики Белоруссии Александра Лукашенко закончилась неудачей. Об этом сообщила белорусский пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Чиновница рассказала, что 23 августа участники несанкционированной акции в Минске попытались пойти на "штурм" Дворца независимости. Однако их смелости хватило ненадолго. По ее словам митингующие буквально сбежали.
"Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись", — подчеркнула пресс-секретарь
Об этом Наталья Эйсмонт заявила в эфире телеканала ОНТ. Она также отметила, что акция закончилась буквально бегством ее участников в обратном направлении.