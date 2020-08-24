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0:28   24 Августа 2020
Политика

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Попытка штурма рабочей резиденции действующего президента Республики Белоруссии Александра Лукашенко закончилась неудачей. Об этом сообщила белорусский пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Чиновница рассказала, что 23 августа участники несанкционированной акции в Минске попытались пойти на "штурм" Дворца независимости. Однако их смелости хватило ненадолго. По ее словам митингующие буквально сбежали.

"Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись", — подчеркнула пресс-секретарь

Об этом Наталья Эйсмонт заявила в эфире телеканала ОНТ. Она также отметила, что акция закончилась буквально бегством ее участников в обратном направлении.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #белоруссия #лукашенко

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