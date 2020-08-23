Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

 Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

 Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации
Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

Белорусский оператор связи снизил скорость интернета в Минске

 Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

Пресс-секретарь Белоруссии рассказала о "штурме" Дворца независимости

 Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации
23:58   23 Августа 2020
Политика

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Американский лидер Дональд Трамп в одном из своих твитов раскритиковал призыв Демократической партии отдать свой голос на президентских выборах с помощью почты. Twitter сочла эту публикацию дезинформацией и поставила соответствующую отметку.

Трамп считает, что голосование с помощью уличных почтовых ящиков станет "катастрофой" для избирательного процесса. Политик напомнил, что ящики не дезинфицируются тщательно во время пандемии.

Twitter пометила эту публикацию Трампа как информацию, которая вводит в заблуждение, а также может "отвратить" американцев от участия в выборах. Твит президента удалять не собираются, однако метка на нем останется, передает ТАСС. Это не первая подобная отметка на твитах Трампа.

Американский лидер считает, что голосование по почте грозит массовыми фальсификациями. Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Помимо Трампа, на пост баллотируется кандидат от демократов Джо Байден.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#дональд трамп #сша #twitter #дезинформация #выборы президента

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...