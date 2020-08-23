Запись Трампа в Twitter вновь получила отметку о дезинформации

Американский лидер Дональд Трамп в одном из своих твитов раскритиковал призыв Демократической партии отдать свой голос на президентских выборах с помощью почты. Twitter сочла эту публикацию дезинформацией и поставила соответствующую отметку.

Трамп считает, что голосование с помощью уличных почтовых ящиков станет "катастрофой" для избирательного процесса. Политик напомнил, что ящики не дезинфицируются тщательно во время пандемии.

Twitter пометила эту публикацию Трампа как информацию, которая вводит в заблуждение, а также может "отвратить" американцев от участия в выборах. Твит президента удалять не собираются, однако метка на нем останется, передает ТАСС. Это не первая подобная отметка на твитах Трампа.

Американский лидер считает, что голосование по почте грозит массовыми фальсификациями. Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Помимо Трампа, на пост баллотируется кандидат от демократов Джо Байден.