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23:40   23 Августа 2020
Общество

Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Врачи, прибывшие из Германии в Омск, не обсуждали необходимость транспортировки блогера Алексея Навального. Об этом рассказал заместитель главврача БСМП No1 в Омске Анатолий Калиниченко.

Немецкие медики признали блогера транспортабельным, однако не настаивали на его перевозке и не считали ее экстренно необходимой, рассказал Калиниченко в разговоре с Life.

По его словам, немецкие специалисты обсудили с российскими коллегами только состояние Навального. Западные медики заявили о транспортабельности блогера. Омские врачи посчитали перевозку пациента преждевременной.

Немецкие специалисты вывезли Навального в Германию для лечения в клинике "Шарите". В омскую больницу блогер попал из самолета Томск — Москва. На борту ему стало плохо, самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Эксперты сходятся во мнении, что этот инцидент мог быть намеренно организован спецслужбами Запада, чтобы Навальный сбежал из страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#германия #отравление #алексей навальный #врачи

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