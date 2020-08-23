Медики из ФРГ не обсуждали необходимость экстренной перевозки Навального

Врачи, прибывшие из Германии в Омск, не обсуждали необходимость транспортировки блогера Алексея Навального. Об этом рассказал заместитель главврача БСМП No1 в Омске Анатолий Калиниченко.

Немецкие медики признали блогера транспортабельным, однако не настаивали на его перевозке и не считали ее экстренно необходимой, рассказал Калиниченко в разговоре с Life.

По его словам, немецкие специалисты обсудили с российскими коллегами только состояние Навального. Западные медики заявили о транспортабельности блогера. Омские врачи посчитали перевозку пациента преждевременной.

Немецкие специалисты вывезли Навального в Германию для лечения в клинике "Шарите". В омскую больницу блогер попал из самолета Томск — Москва. На борту ему стало плохо, самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Эксперты сходятся во мнении, что этот инцидент мог быть намеренно организован спецслужбами Запада, чтобы Навальный сбежал из страны.