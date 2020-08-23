Акции протеста в Ливии против ПНС приобрели радикальный характер

Протестующие в Триполи идут из разных частей города к штаб-квартире Президентского совета ПНС. Такую информацию сообщают источники в социальных сетях.

Сотни ливийских граждан направляются из района Аз-Захра и центра Триполи к улице Ас-Сикка, где находится штаб-квартира Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В одном из аккаунтов в Facebook выложили видеоролик с митинга — сторонники акции протеста скандируют: "Наши деньги у турок и сирийцев", передает Федеральное агентство новостей.

Ранее журналисты ФАН писали о протестах в западной части Ливии, подконтрольных ПНС. В ряде районов, к примеру, столичных Горджи и Аль-Андалус, акции протеста приобрели более радикальный характер — митингующие выступают против увеличения цен и отсутствия предоставления коммунальных услуг. Протестующие жгут покрышки и перекрывают дорожное движение. Ливийцы прикладывают все усилия, чтобы обратить внимание местных властей на очевидные проблемы с неспособностью ПНС управлять подконтрольными территориями и наемниками из других стран.