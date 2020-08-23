Российский газ для Польши безальтернативен — эксперт

Польша не станет отказываться от российского газа. Об этом сообщил эксперт по геополитике Борис Марцинкевич.

Данные польской газотранспортной компании свидетельствуют о том, что объемы потребляемого Польшей газа будут только расти. Ожидается, что к 2023 году страна будет потреблять около 23 миллиардов кубометров энергоносителя в год, поэтому Варшаве придется приобретать огромное число топлива. Об этом пишет ФАН.

Польша добывает порядка 4-5 миллиардов кубометров в год самостоятельно. Кроме того, через терминал Свиноуйсьце могут поступить еще пять миллиардов. По газопроводу Baltic Pipe в страну будет поступать также порядка пяти миллиардов кубометров.

Марцинкевич уверен, что Варшаве вновь придется пойти на переговоры с "Газпромом", чтобы покрыть недостающие потребности в топливе. Если же этого не случится, Россия все равно не останется без выручки. Дело в том, что новый газопровод Baltic Pipe будет лишь распределять газ между европейскими странами, сохраняя прежние объемы добычи внутри Европы.

Специалист полагает, что даже если норвежская компания Equinor весь газ отдаст Варшаве, то Польше все равно придется покупать его у Москвы. По его словам, для России в таком случае не меняется ничего, кроме направления поставок.