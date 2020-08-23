Клинцевич: в победе Лукашенко на выборах нет сомнений

События, происходящие в Белоруссии, это правильный путь, а в итогах президентских выборов нет никаких сомнений. Такую позицию высказал сенатор Франц Клинцевич.

Член Совета Федерации в свою очередь отметил, что все процессы в стране должны проходить в рамках законодательства, а не из-за того, что "кто-то там собрался". По его словам, ставить на руководящие должности некомпетентных людей просто недопустимо. При всей неоднозначности ситуации все понимают, что Александр Лукашенко выиграл эти выборы, подчеркнул Клинцевич.

"Сегодня в этом сомнений нет", — сообщил "360" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ.

Владимир Зеленский ранее заявил, что на месте белорусского президента провел бы выборы на должность президента второй раз, чтобы закончить серию протестов и забастовок. К тому же, он добавил, что пригласил бы на это мероприятие международных наблюдателей.