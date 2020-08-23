Блогер Алексей Навальный второй день находится в берлинской клинике "Шарите" за счет немецкого благотворительного фонда Cinema for Peace. Об этом заявил политолог, главный редактор электронного научного журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Этот фонд уже успел проплатить тур российской группы "Pussy Riot" в США. Фонд также связан с западными спецслужбами. В России Навальному помог президент компании "Вымпел-Коммуникации" Дмитрий Зимин, который оплатил перелет скандального блогера в Германию. Об этом пишет iReactor.

Берлинская больница "Шарите" основывалась для приема больных чумой. Она и до Навального уже принимала непростых пациентов. В ней проходили лечение кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Петр Верзилов.

Бредихин считает, что перевоз Навального был частью заготовленного плана, который мог быть задуман самим блогером или же его западными спонсорами без его согласия. По словам политолога, из Навального пытаются сделать "сакральную жертву", чтобы навредить России. Эксперт отметил, что после выздоровления Навальный вернется в России, чтобы управлять, является НКО в России, ФБК.