Митинг против террористического ПНС Ливии проходит на улицах Триполи

Жители Триполи собираются на площади Мучеников на митинг против продажных чиновников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и обнищания.

Люди идут из разных кварталов ливийской столицы, об этом в Twitter сообщило арабское издание Аль-Марсад.

Ранее стало известно, что жители районов Горджи и Аль-Андалус вышли на протест против плохих жилищных условий и отсутствия коммунальных услуг. Горожане жгли покрышки и перекрывали дороги, пытаясь добиться внимания властей.

С самого утра люди вынуждены стоять в "дизельных очередях" — боевики воруют кабели линий электропередач, в результате чего все выживают лишь с помощью дизельных генераторов, передает Федеральное агентство новостей.