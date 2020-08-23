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Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

 Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций
21:04   23 Августа 2020
Происшествия

Митинг против террористического ПНС Ливии проходит на улицах Триполи

Митинг против террористического ПНС Ливии проходит на улицах Триполи

Жители Триполи собираются на площади Мучеников на митинг против продажных чиновников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и обнищания.

Люди идут из разных кварталов ливийской столицы, об этом в Twitter сообщило арабское издание Аль-Марсад.

Ранее стало известно, что жители районов Горджи и Аль-Андалус вышли на протест против плохих жилищных условий и отсутствия коммунальных услуг. Горожане жгли покрышки и перекрывали дороги, пытаясь добиться внимания властей.

С самого утра люди вынуждены стоять в "дизельных очередях" — боевики воруют кабели линий электропередач, в результате чего все выживают лишь с помощью дизельных генераторов, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #протесты #триполи

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