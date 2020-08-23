Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Фонд Cinema for Peace, который изначально был заявлен спонсором перелета в Германию основателя признанного иноагетом ФБК Алексея Навального, оказался промежуточным звеном. Финансировал "эвакуацию" миллиардер Дмитрий Зимин и его сын Борис.

По предварительным оценкам, Навальный был отправлен в Германию за четверть миллиона долларов. Можно предположить, что Зимины возьмут на себя и лечение блогера. Кроме этого, сам Навальный ранее говорил, что его годовой доход составляет 5,4 млн рублей, однако эти деньги он также получает от семьи миллиардера.

После переезда в Соединенные Штаты Зимин официально занимается благотворительностью, а в реальности — оказывает денежную поддержку российской либеральной оппозиции. Так, деньги на счета "Дождя", Сахаровского центра, международного "Мемориала", "Либеральной России" других организаций поступали через фонды миллиардера. Под видом меценатства Зимины спонсируют оппозиционные структуры, в которых Навальный играет одну из главных ролей.

Навальный оказывает на политическую повестку в России некоторое влияние — даже видимость связи с блогером способна негативно повлиять на репутацию любого политика. Для Зиминых Навальный является ценным кадром, учитывая их политический интерес на родине, пишет Nation News.

Блогер представляет для миллиардера ценный актив, в который вложены миллионы долларов. И семья Зиминых хочет получить дивиденды. Если здоровье Навального придет в норму, у него перед Зимиными будет большой долг. Вероятно, что, преследуя эту цель миллиардер профинансировал активные требования эвакуации блогера в Германию.