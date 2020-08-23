Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

 Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций
Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

 Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций
20:54   23 Августа 2020
Политика

Позиция Египта по Ливии заставила Турцию поменять планы

Позиция Египта по Ливии заставила Турцию поменять планы

Позиция властей Египта по Ливии заставила президента Турции и Правительство национального согласия (ПНС) поменять планы в североафриканской стране. Об этом заявил востоковед Борис Долгов.

Как отмечает эксперт, сначала глава ПНС Файез Саррадж готовил военную атаку на Сирт и Аль-Джуфру, но теперь все отменил. Основанием он назвал поддержку со стороны Египта, укрепившего позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Каир выступил жестко и с предупреждением, что при взятии Сирта Египет вмешается. Каир стоит на стороне ЛНА, и взятие Сирта — красная линия, которую не должны переходить вооруженные формирования ПНС", — цитирует Долгова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам востоковеда, Саррадж хоть и знает о поддержке Анкары, но не решится на захват Сирта. Долгов напомнил, что уже не раз ПНС и ЛНА заключали перемирие, но оно несколько раз срывалось. По его мнению, именно перемирие является лучшим способом решения ситуации в стране, так как военное противостояние ни к чему не приводило раньше и не приведет сейчас. Долгов добавил, что перемирие будет невыгодно Турции, которая продвигает в Ливии свои интересы, но все же надежда на улучшение ситуации есть.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#турция #египет #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...