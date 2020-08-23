Позиция Египта по Ливии заставила Турцию поменять планы

Позиция властей Египта по Ливии заставила президента Турции и Правительство национального согласия (ПНС) поменять планы в североафриканской стране. Об этом заявил востоковед Борис Долгов.

Как отмечает эксперт, сначала глава ПНС Файез Саррадж готовил военную атаку на Сирт и Аль-Джуфру, но теперь все отменил. Основанием он назвал поддержку со стороны Египта, укрепившего позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"Каир выступил жестко и с предупреждением, что при взятии Сирта Египет вмешается. Каир стоит на стороне ЛНА, и взятие Сирта — красная линия, которую не должны переходить вооруженные формирования ПНС", — цитирует Долгова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам востоковеда, Саррадж хоть и знает о поддержке Анкары, но не решится на захват Сирта. Долгов напомнил, что уже не раз ПНС и ЛНА заключали перемирие, но оно несколько раз срывалось. По его мнению, именно перемирие является лучшим способом решения ситуации в стране, так как военное противостояние ни к чему не приводило раньше и не приведет сейчас. Долгов добавил, что перемирие будет невыгодно Турции, которая продвигает в Ливии свои интересы, но все же надежда на улучшение ситуации есть.