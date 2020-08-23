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 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
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20:54   23 Августа 2020
Общество

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Туристы в Анталии из-за аномальной жары и повышенной влажности перестали соблюдать ограничительные меры, введенные во время пандемии коронавируса, сообщает CNN Turk .

Отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию, не носят медицинские маски. Температура воздуха там в среднем составляет +33 градуса по Цельсию. Температура морской воды — плюс 28 градусов, а влажность составляет 44%, передает Федеральное агентство новостей.

Также в Турции был проведен концерт рэпера Мурда в Бодруме, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, что подвергло туристов и жителей страны опасности заражения коронавирусом. Советник Центра стратегических исследований (SAM) МИД Турции Сельчук Колакоглу рассказал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Турции может ухудшиться к сентябрю. Сейчас там зафиксирован рост больных с COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ограничения #коронавирус

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