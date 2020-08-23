Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении Германии и «Северного потока–2» может даже помочь завершению проекта. Такое мнение выразил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, комментируя шантаж американской стороны.

Еще в начале августа три американских сенатора от штата Техас пригрозили санкциями в отношении немецкого порта, расположенного в Заснице, который выступает как логистический центр строительства газопровода. Политики США потребовали от руководства порта прекратить помогать реализации проекта. В противном случае они пригрозили «финансовым разрушением».

В пятницу, 21 августа, бургомистр города Засниц Франк Крахт заявил, что ограничительные меры США являются «верхом наглости». Он также добавил, что Германия должна доказать всему миру, что ее невозможно запугать.

«Вторая наглость – это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком–2", а также отдельных сотрудников этих компаний», – подчеркнул Крахт.

Алексей Гривач в комментарии Baltnews не исключил, что Германия может ввести ответные санкции на действия Вашингтона. Угроза Засницу – это фактически угроза самому канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, чьим избирательным округом город является. По словам Гривача, речь может идти и об ограничении поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Введение новых санкций США очень вероятно, но при всей бесшабашной риторике американских товарищей действуют они достаточно осторожно, так как опасаются резких шагов со стороны европейских союзников. И европейцы, хотя и с неохотой, но все же зреют для более жесткой реакции. Я не уверен, что торговые ограничения могут быть эффективными в данном случае. А вот угроза ассиметричных политических действий может сработать на защиту европейского суверенитета. Например, отказ от солидарных санкционных действий в адрес России", – отметил эксперт.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. Долгое время СП-2 ожидал укладки оставшихся 10% труб.

США выступают против проекта, поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа (СПГ). В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривает санкции против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

«Северного поток — 2» поддерживают Германия и Австрия, которые заинтересованы в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия. Ее правительству принадлежат 30% акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков проекта.