Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

 Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций
Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

Зимины вывезли Навального в ФРГ ради своих интересов в России

 Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер

Аномальная жара заставила туристов в Анталье отказаться от санэпидмер
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

Политолог Бредихин: Навального разместили в больнице с "историей"

 Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций

Наглость США в отношении «Северного потока–2» может обернуться отменой санкций
20:34   23 Августа 2020
Политика

Лукашенко высказался о воскресной акции протеста

Лукашенко высказался о воскресной акции протеста

Участники несанкционированной акции протеста разбежались как крысы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Протестующие прошлись по улицам Минска 23 августа в знак несогласия с итогами президентских выборов. Когда они пришли к Дворцу независимости, туда прилетел глава Белоруссии.

Лукашенко доставили на борту вертолета. Действующий президент республики вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. Участников протестов белорусский президент сравнил с разбежавшимися крысами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#лукашенко #беспорядки #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...