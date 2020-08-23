Лукашенко высказался о воскресной акции протеста

Участники несанкционированной акции протеста разбежались как крысы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Протестующие прошлись по улицам Минска 23 августа в знак несогласия с итогами президентских выборов. Когда они пришли к Дворцу независимости, туда прилетел глава Белоруссии.

Лукашенко доставили на борту вертолета. Действующий президент республики вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках. Участников протестов белорусский президент сравнил с разбежавшимися крысами.