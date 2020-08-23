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20:29   23 Августа 2020
Политика

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший роль российского социолога Максима Шугалея актер Кирилл Полухин стал гостем "Милонов-шоу". Он рассказал, как готовился к съемкам и что знал о ситуации в Ливии до работы над фильмом "Шугалей".

По словам Полухина, когда ему предложили роль Максима Шугалея, он не знал о нем ничего, как и большинство россиян, так как информации тогда было немного. Чтобы узнать подробности ситуации, артисту пришлось покопаться в интернете, а также встретиться с другом Шугалея Прокофьевым, который тоже был в Ливии, но успел уехать до того, как социолога захватили в плен.

"Прежде всего меня интересовало, не что там происходило, а личность самого Максима, чтобы как-то более достоверно передать. Я должен был выяснить, кто он вообще. Меня интересовали абсолютно бытовые вещи: какой он в семье, какой он с друзьями", — рассказал Полухин в беседе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Чтобы вжиться в роль, Полухину пришлось представить себя на месте пленника, но он признался, что это было трудно сделать. Артист добавил, что играл судьбу человека так, как сам себе ее представлял, и ему было все равно, кто и что подумает.

"Меня поразила эта история, поэтому я попытался через себя это все пропустить", — поделился Кирилл Полухин.

Премьера фильма "Шугалей" состоялась 1 мая, в сентябре на экраны выходит вторая часть. Кинолента рассказывает о событиях, происходящих в Ливии в наши дни. В мае 2019 года российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили, когда они проводили исследование. Больше года ученых незаконно удерживают в триполийской тюрьме "Митига", а обвинения россиянам не предъявлены до сих пор.

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Автор: Яна Либерман
#милонов #Шугалей #кирилл полухин

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