Мария Бутина, которую власти США незаконно обвинили в шпионаже, в студии "Милонов-шоу" рассказала о своем пребывании в американской тюрьме и сравнила свою ситуацию с историей Шугалея.

Бутина вместе с актером Кириллом Полухиным, сыгравшим главную роль в фильме "Шугалей", обсудила историю, заложенную в основу киноленты. Россиянка также добавила, что пережила то же самое, что сейчас происходит с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, находящимися в ливийской тюрьме. Бутина назвала подобное антигуманным поведением, которое противоречит всем общепринятым нормам и стандартам.

"Это ужасный случай, я смотрела фильм и, прежде чем прийти в эту студию, очень переживала о встрече с Кириллом, потому что эмоционально был очень тяжелый фильм для меня. Все, что пережила я, это десятые проценты того, что переживают наши ребята сейчас в ливийских тюрьмах", — поделилась в "Милонов-шоу" мнением Бутина.

Бутина на личном опыте пережила незаконное удержание в неволе в одной из американских тюрем, сообщает Федеральное агентство новостей. В студии "Милонов-шоу" россиянка рассказала о скепсисе, с которым сталкивается, когда люди, побывавшие на экскурсиях в местах лишения свободы в США, заявляют, что жизнь там лучше, чем в русских деревнях.

История Шугалея и Суэйфана легла в основу двух фильмов, призванных привлечь внимание общественности к несправедливости случившегося и вызвать резонанс. Обе кинокартины рассказывают о событиях, происходящих с незаконно удерживаемыми в Ливии россиянами.