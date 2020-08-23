Жители Хасаки устроили митинг в поддержку Башара Асада

Люди в сирийской провинции Хасака в ходе митинга поддержали законное правительство Сирии и президента Башара Асада, осудив действия Турции и США, чьи военные оккупировали часть сирийских земель.

Митинг, который посетили несколько сотен человек, прошел в сирийской деревне Аль-Буджария, что в провинции Хасака. Сирийские граждане развернули государственные флаги и скандировали лозунги в поддержку президента Башара Асада, а также против оккупации. Преступные действия Турции лишили питьевой воды миллион сирийцев, населяющих провинцию Хасака.

В ходе митинга местные жители осудили удар американских военных по позициям сирийской армии близ населенного пункта Телль-Дахаб. Участники акции заявили, что не допустят подрыва государственного суверенитета Сирии. Оккупационная администрация Турции в июле прекратила работу станции водоснабжения в населенном пункте Алюк аш-Шарки, что в Хасаке. Эта станция расположена на территории, которая оказалась под оккупацией Турции в прошлом году, во время операции "Источник мира", передает Федеральное агентство новостей.

Власти Турции намерены продолжать оккупацию северных территорий Сирии и изменить демографический состав региона. Эти планы угрожают гуманитарной катастрофой населению Хасаки. От засухи гибнут посевы, которые являются единственным источником доходов населения.