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Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

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Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
20:10   23 Августа 2020
Политика

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Блогер Алексей Навальный находится в берлинской клинике, которая ранее сфабриковала диагноз об отравлении Виктора Ющенко диоксином, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Украинский экс-парламентарий отметил, что диагноз третьего президента Украины Виктора Ющенко был сфальсифицирован в клинике Charite под прямым руководством агентов ЦРУ США. Политик якобы был отравлен диоксином, однако такой диагноз поставили только в берлинской клинике. При этом диоксин навсегда остается в теле человека, но Ющенко никогда больше не сдавал повторный анализ, напомнил Царев. Именно в этом месте сейчас находится Алексей Навальный, которому также приписывают "отравление".

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Автор: Яна Либерман
#алексей навальный #олег царев #Виктор Ющенко #Charité

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