Блогер Алексей Навальный находится в берлинской клинике, которая ранее сфабриковала диагноз об отравлении Виктора Ющенко диоксином, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Украинский экс-парламентарий отметил, что диагноз третьего президента Украины Виктора Ющенко был сфальсифицирован в клинике Charite под прямым руководством агентов ЦРУ США. Политик якобы был отравлен диоксином, однако такой диагноз поставили только в берлинской клинике. При этом диоксин навсегда остается в теле человека, но Ющенко никогда больше не сдавал повторный анализ, напомнил Царев. Именно в этом месте сейчас находится Алексей Навальный, которому также приписывают "отравление".