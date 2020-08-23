Аркатов рассказал об информационной войне США против России

Новые пакеты санкций от США используются для давления как на Россию, так и на другие страны. Это является проявлением информационной войны, уверен политолог Иван Аркатов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что США путем введения санкций избегает многосторонних обязательств. Политолог согласился с этим мнением. Он указал, что действия США говорят сами за себя, пишет ресурс Nation News.

"Особенно актуально заявление Трампа по поводу того, что они выходят из ВОЗ. Это касается их выхода из различных соглашений с Россией по форматам вооружений и т. п.", — обратил внимание эксперт.

Что касается освещения новых санкций в медиа, то это является элементами информационной войны, уверен эксперт. Все, кто не приносит выгоду для США, находятся под давлением, однако Россия успешно противостоит таким нападкам, резюмировал Аркатов.