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В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

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Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
20:09   23 Августа 2020
Политика

Аркатов рассказал об информационной войне США против России

Аркатов рассказал об информационной войне США против России

Новые пакеты санкций от США используются для давления как на Россию, так и на другие страны. Это является проявлением информационной войны, уверен политолог Иван Аркатов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что США путем введения санкций избегает многосторонних обязательств. Политолог согласился с этим мнением. Он указал, что действия США говорят сами за себя, пишет ресурс Nation News.

"Особенно актуально заявление Трампа по поводу того, что они выходят из ВОЗ. Это касается их выхода из различных соглашений с Россией по форматам вооружений и т. п.", — обратил внимание эксперт.

Что касается освещения новых санкций в медиа, то это является элементами информационной войны, уверен эксперт. Все, кто не приносит выгоду для США, находятся под давлением, однако Россия успешно противостоит таким нападкам, резюмировал Аркатов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #санкции

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