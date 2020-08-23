Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Немецкая клиника Charite, куда попал блогер Алексей Навальный, является убежищем для оппозиционеров, имеющих проблемы с законом, заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин.

В больнице, где в настоящее время проходит лечение Навальный, лежали и другие "борцы с режимом". Среди них был замечен основатель "Медиазоны" Петр Верзилов, против которого было возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Кроме того, блогеру помогают те же люди и организации, что и его российским коллегам. Например, в осуществлении трансфера Навального за рубеж принимал активное участие глава американской НКО The Voice Project Хантер Хини. Не менее существенную роль в данном процессе сыграла немецкий фонд Cinema for Peace, известный дружбой с режиссером Кириллом Серебрянниковым.

Все эти обстоятельства говорят о том, что поездка блогера в Германию является частью плана по его спасению от уголовной ответственности, заявил Мухин в беседе с "ПолитЭкспертом". По словам специалиста, ситуация с его "отравлением" могла быть инспирирована заранее.

"Во всяком случае высокий уровень мобилизации при транспортировке Навального в Германию косвенно об этом говорит", – отметил глава Центра политической информации.

Возможно, Навальный останется за границей навсегда. Похожий пример среди его коллег тоже имеется. Подобным образом из-за рубежа теперь действует беглый олигарх Михаил Ходорковский, поддерживаемый западными институтами власти, подытожил Мухин.