Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Польше в скором времени придется искать новых поставщиков газа, поскольку текущие поставки не смогут удовлетворить ее растущий спрос. Такое мнение порталу Baltnews выразил экспрет энергетике Борис Марцинкевич.

Польская газотранспортная компания оценивает объем потребления газа в Польше в 2023 году (к моменту, когда должно закончится строительство газопровода Baltic Pipe) в 23 миллиарда кубометров газа в год. Около четыре-пяти миллиардов кубометров Польша добывает сама, напомнил Марцинкевич.

«Пять миллиардов кубометров газа – максимальная мощность регазификационного терминала в Свиноуйсьце. Около 5,5 миллиардов станется Польше из того, что добудут в Северном море. Если Польша действительно рассчитывает на диверсификацию или отказ от российского газа, тогда откуда она будет брать оставшиеся кубометры», – сказал эксперт.

Марцинкевич не исключил, что покрыть недостаток газа полякам может помочь Германия, но уже после завершения строительства газопровода «Северный поток–2».

«Все, что потребуется – это поставить на точке входа "Ямал – Европа" дополнительную компрессорную станцию, чтобы качать газ в обратном направлении. Германия наверняка эту возможность предоставит, если будет достроен СП–2, и у нее будет достаточно газа. Но, поскольку Польша выступает активным противником реализации проекта, то неизвестно, пойдут ли ей навстречу немецкие компании», – отметил собеседник издания.

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».

До конца 2022 года действует так называемый Ямальский контракт на поставку российского газа в Польшу. Варшава заявила, что контракт продлеваться не будет. Но она может вступить в переговоры с "Газпромом", чтобы договор был подписан на любых других условиях", – пояснил Марцинкевич.

В противовес «СП-2» Польша собирается строить газопровод Baltic Pipe, который пройдет от берегов Норвегии через Данию и Польшу. По словам Марцинкевича, даже если Варшава откажется от закупок российского газа, это никак не повлияет на поставки «Газпрома».

«Норвежская Equinor, которая будет поставлять газ в Польшу через Baltic Pipe, не сможет поставлять газ другим европейским потребителям, так как общий объем добычи увеличиваться не будет. Для того, чтобы компенсировать дефицит газа со стороны компании, она заключит договор с "Газпромом", который своими поставками закроет тех клиентов норвежской компании, которые не получат газ., – заключил Марцинкевич.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. Долгое время СП-2 ожидал укладки оставшихся 10% труб.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил о скором завершении строительства «Северного потока— 2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.По словам дипломата, к этому стремятся все участники проекта.