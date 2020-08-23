Вооруженный Лукашенко прилетел во Дворец независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вооружившись автоматом, прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости.

Вокруг Дворца независимости собралась толпа протестующих. Как следует из опубликованного Telegram-каналом "Пул Первого" видео, белорусский лидер вышел из вертолета с автоматом в руках и в бронежилете. В оружии не было магазина с патронами. Глава республики направился в сторону Дворца независимости, где собралась толпа протестующих.