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Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
19:49   23 Августа 2020
Политика

Вооруженный Лукашенко прилетел во Дворец независимости

Вооруженный Лукашенко прилетел во Дворец независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вооружившись автоматом, прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости.

Вокруг Дворца независимости собралась толпа протестующих. Как следует из опубликованного Telegram-каналом "Пул Первого" видео, белорусский лидер вышел из вертолета с автоматом в руках и в бронежилете. В оружии не было магазина с патронами. Глава республики направился в сторону Дворца независимости, где собралась толпа протестующих.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #лукашенко #протесты

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