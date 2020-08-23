Шойгу на форуме "Армия-2020" оценил тяжелый беспилотник "Охотник"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил закрытую часть форума "Армия-2020", где осмотрел новейшие образцы летной техники. В их числе представлен и тяжелый беспилотный аппарат "Охотник".

"Охотник" является новейшей разработкой российской военной авиации. Бомбардировщик поступит на вооружение российской армии в 2024 году. Он способен преодолевать за один полет до шести тысяч километров. Шойгу также осмотрел модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ, после чего посетил открытые площадки выставки, где представлены истребители МиГ-35 и Су-35С, а также вертолеты Ка-52К, Ми-28Т и Ми-171Ш, передает РенТВ.

Международный военно-технический форму "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".