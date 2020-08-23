Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
19:47   23 Августа 2020
Армия

Шойгу на форуме "Армия-2020" оценил тяжелый беспилотник "Охотник"

Шойгу на форуме "Армия-2020" оценил тяжелый беспилотник "Охотник"

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил закрытую часть форума "Армия-2020", где осмотрел новейшие образцы летной техники. В их числе представлен и тяжелый беспилотный аппарат "Охотник".

"Охотник" является новейшей разработкой российской военной авиации. Бомбардировщик поступит на вооружение российской армии в 2024 году. Он способен преодолевать за один полет до шести тысяч километров. Шойгу также осмотрел модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ, после чего посетил открытые площадки выставки, где представлены истребители МиГ-35 и Су-35С, а также вертолеты Ка-52К, Ми-28Т и Ми-171Ш, передает РенТВ.

Международный военно-технический форму "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#охотник #Армия-2020 #С-70

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...