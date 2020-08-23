Путин наградил российского космонавта Олега Кононенко орденом

Инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина" был награжден за развитие пилотируемой космонавтики в стране. Российский лидер также отметил мужество и профессионализм Кононенко во время проведения исследований. Текст документа был опубликован на сайте правовой информации.