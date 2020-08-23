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Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
19:27   23 Августа 2020
Политика

Путин наградил российского космонавта Олега Кононенко орденом

Путин наградил российского космонавта Олега Кононенко орденом

Инструктора-космонавта-испытателя Олега Кононенко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина" был награжден за развитие пилотируемой космонавтики в стране. Российский лидер также отметил мужество и профессионализм Кононенко во время проведения исследований. Текст документа был опубликован на сайте правовой информации.

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Автор: Ирина Большунова
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