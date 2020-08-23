NN: Навальный «устроил побег», чтобы продолжить антироссийскую деятельность

Впавший в кому блогер Алексей Навальный самолетом был отправлен в берлинскую клинику "Шарите". В этой же клинике в свое время лечились и отравленный экс-президент Украины Виктор Ющенко и основатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

Оперативный вылет Навального в Берлин из Омска, организованный одним из его спонсором Дмитрием Зиминым, вызывает подозрение, что все это спланированная акция. Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с корреспондентом "Народных новостей" сравнил истории Навального и Ющенко.

"Мы знаем, что в погоне за какими-то целями люди идут на разные шаги. Помним 2005 год, отравление Виктора Ющенко — до сих пор, кстати, не получен ответ, что случилось с ним", — сказал политолог.

Он напомнил, что до сих пор есть люди, которые убеждены в том, что Ющенко никто не травил, но ради достижения им главной цели — получения поста президента Украины — была совершена такая провокация. Ганжара предполагает, что если будет признано, что Навальный был отравлен, то это станет поводом для демонизации России, а Навальный и в коме продолжит антироссийскую деятельность.