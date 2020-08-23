Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

Бутина сравнила свое пребывание в американской тюрьме с заточением Шугалея

 Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ

Мухин сравнил трансфер Навального в Германию с бегством Ходорковского из РФ
В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

В России сообщили о выплатах 3000 рублей родителям первоклассников

 Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября

Лебедев отметил важность третьей волны выплат на детей перед 1 сентября
Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

Сыгравший главную роль в "Шугалее" актер пришел на "Милонов-Шоу"

 Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике

Царев: Навальный находится в прославившейся фальсификациями клинике
19:26   23 Августа 2020
Политика

NN: Навальный «устроил побег», чтобы продолжить антироссийскую деятельность

NN: Навальный «устроил побег», чтобы продолжить антироссийскую деятельность

Впавший в кому блогер Алексей Навальный самолетом был отправлен в берлинскую клинику "Шарите". В этой же клинике в свое время лечились и отравленный экс-президент Украины Виктор Ющенко и основатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

Оперативный вылет Навального в Берлин из Омска, организованный одним из его спонсором Дмитрием Зиминым, вызывает подозрение, что все это спланированная акция. Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с корреспондентом "Народных новостей" сравнил истории Навального и Ющенко.

"Мы знаем, что в погоне за какими-то целями люди идут на разные шаги. Помним 2005 год, отравление Виктора Ющенко — до сих пор, кстати, не получен ответ, что случилось с ним", — сказал политолог.

Он напомнил, что до сих пор есть люди, которые убеждены в том, что Ющенко никто не травил, но ради достижения им главной цели — получения поста президента Украины — была совершена такая провокация. Ганжара предполагает, что если будет признано, что Навальный был отравлен, то это станет поводом для демонизации России, а Навальный и в коме продолжит антироссийскую деятельность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#навальный #ющенко #ганжара #навальный в коме

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...