Политолог Иванов объяснил, как усиление РФ остудит горячие головы на Западе

Разработка новых систем вооружения — это демонстрация силы и средство воздействия на соседей, считает политолог Андрей Иванов. В беседе с Федеральным агентством новостей он заметил, что усиление РФ способно охладить горячие головы на Западе, в том числе в странах Прибалтики.

Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров Военно-морского флота (ВМФ) уже изготовлены и переданы на испытания, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». Отмечается, что новые боевые модули, помимо всего прочего, используются в роботизированных охранных системах, которыми занимается Минобороны России.

В «Уралвагонзаводе» также заявили, что продукт получился высокого качества — одним из лучших на мировом рынке. По словам представителей компании, в России конкуренты в классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ отсутствуют.

Первый раз такое вооружение презентовали на форуме «Армия» в 2016 году. Боевой модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд», телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.

По мнению эксперта, боевые катера — это средство сдерживания геополитических конкурентов в плоскости гибридных войн. Само по себе они в современном мире малозначимы.

«Никто не хочет столкновения ядерных сверхдержав. Разработка новых систем вооружения — это демонстрация силы. Более того, это средство воздействия на соседей», — говорит

Российские боевые катера заставят задуматься страны Прибалтики, считает Иванов. Сами по себе они не изменят военный расклад между государствами, но способны поменять геополитический расклад в конкретном регионе.

«Как говорится, лучшая крепость — та, которую и не пытаются штурмовать. Так вот, РФ создает именно такую "крепость". Россия обладает такой мощью, что никто за рубежом не осмелится не то что напасть на страну, но и вмешаться во внутриполитическую жизнь. Последнее считаю самым важным. Прямого военного противостояния не будет, это всем очевидно. Но попытки повлиять на внутрироссийскую политику предпринимаются постоянно. И вот как ни странно, а именно усиление военной мощи способно остудить горячие головы за границей», — резюмировал собеседник издания.

Ранее западное издание Business Insider назвало Черноморский регион «новым очагом напряженности». НАТО планирует крепить свое присутствие на Черном море, проводя там регулярные маневры с союзниками.