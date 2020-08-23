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18:58   23 Августа 2020
Общество

Лавров назвал преступной жажду крови белорусских оппозиционеров за рубежом

Лавров назвал преступной жажду крови белорусских оппозиционеров за рубежом

Представители белорусской оппозиции, которые уехали на Запад, хотят крови, а не мирных протестов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Эти люди, находясь за границей, пытаются влиять на происходящее в своей стране так, чтобы была кровь. Они хотят спровоцировать силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций. В России такую позицию считают преступной, подчеркнул Лавров на форуме "Территория смыслов".

Министр допустил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановкая подвергается давлению со стороны Запада, поэтому она стала делать жесткие политические заявления, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. В республике пытаются осуществить венесуэльский сценарий, где легитимный президент был объявлен изгоем, добавил Лавров.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #белоруссия #мид россии #протесты в белоруссии #белорусская оппозиция #белоруссия и запад

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