"Могло быть заранее подготовлено": Аркатов о "побеге" Навального в Германию

За побегом Навального в Германию могут стоять как сам блогер, так и спецслужбы запада, полагает политолог Иван Аркатов.

Все произошедшее с Навальным могло быть спланировано заранее, поэтому никто не удивится, если результаты анализов вдруг окажутся в норме, рассказал политолог.

"Всей этой ситуацией активно решили воспользоваться представители Запада, чтобы забрать Навального в Германию и сделать из него мученика", — передает слова специалиста ФАН.

В России против блогера возбуждено уголовное дело. Он теряет свой авторитет в медиапространстве. Вполне вероятно, что Навальный попросту сбежал за границу, считает Аркатов.

Примечательным также является факт, что блогера доставили в немецкую клинику, где лечение часто проходят различные оппозиционеры. Профинансировал перевозку основатель и почетный президент компании "Вымпел-Коммуникации" Дмитрий Зимин, подозревающийся в сотрудничестве с американской разведкой, добавил эксперт.

К произошедшему может быть причастен Михаил Ходорковский, сбежавший из РФ и ведущий активную антироссийскую деятельность из-за границы. Теперь велика вероятность, что его примеру последует и Навальный, подытожил собеседник ФАН.