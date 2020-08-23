Кедми напомнил белорусам о реальном отношении к ним Польши и Литвы

Польша и Литва не имеют права диктовать Белоруссии условия политической жизни, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. В эфире «Соловьев LIVE» эксперт напомнил белорусам о реальном отношении к ним этих двух стран.

Кедми иронично заметил, что «очень тронут заботой» от Литвы и Польши в отношении Белоруссии после проведения президентских выборов. По мнению политолога, для поляков и литовцев белорусы были людьми второго сорта и «рабочим скотом». Лишь в СССР жители Белорусии были на равных с другими народами.

В Советском Союзе Минск обладал «самым высоким процентом оборонных и наукоемких предприятий», напомнил Кедми.

«Эта база позволяет Белоруссии существовать сегодня. И тут приходят люди, которые говорят: нет, выбросьте это все, и поляки с литовцами, которые всегда вас мордовали, скажут, как вам жить», — возмутился эксперт.

Кедми призвал народ Белоруссии увидеть текущее зависимое состояние Польши и Литвы, а также не забывать о реальном отношении жителей этих стран к себе.

«Они что, самостоятельны? Они независимы? Они могут сами себя обеспечить? Литва может существовать без дотаций? А Польша может?» — задался риторическими вопросами политолог.

По словам политолога, Польша, и Литва «уничтожили всю свою промышленность, их население покидает страны». Такие страны не могут заботиться о Белоруссии.

«И они считают, что белорусы — такой примитивный народ, эти "вечные друзья" белорусского народа?» —заключил политолог.

Ранее Кедми заявил, что поведение президента Белоруссии вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий. Однако ставка не сыграла, и Запад все больше загоняет себя в ловушку, отметил он.

Волна протестов захлестнула Белоруссию после выборов президента, прошедших 8 августа. Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.