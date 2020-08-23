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18:19   23 Августа 2020
Политика

Немецкие пилоты не торопились забирать Навального в Германию

Немецкие пилоты не торопились забирать Навального в Германию

Блогера Алексея Навального не спешили забирать в Германию прилетевшие оттуда специальным рейсом немецкие врачи, сообщил доктор Борис Теплых.

Борис Теплых прибыл из Москвы и в течение 36 часов бился за здоровье впавшего в кому Алексея Навального. Вокруг омской больницы БСМП-1 собралась толпа из сторонников активиста Навального, которые "орали под окнами", мешая пациентам спать.

Прибывшие из Германии врачи, которые собирались "в любое время везти Навального", внезапно попросили отсрочку в 10 часов, заявив, что пилотам нужен отдых. Позднее пациента привезли в аэропорт, но и тогда произошла задержка.

"Переживали за пациента только врачи и несчастная семья", — пишет Теплых в своем Facebook.

В своем посте врач рассказал, с какими проблемами столкнулись специалисты за 36-часовую смену без сна в больнице и подчеркнул невежество сторонников Навального. Видео переговоров с немецкими врачами опубликовал Telegram-канал "Медиакиллер".

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Автор: Василий Пименов
#навальный #врачи #Теплых

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