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18:06   23 Августа 2020
Общество

Депутат ГД попросил принять меры в отношении "чиновников Фургала"

Депутат ГД попросил принять меры в отношении "чиновников Фургала"

Участников несанкционированных митингов в Хабаровске, нарушающих закон, и позволяющих им это делать чиновников необходимо привлекать к ответственности, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Незаконные протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала начались в Хабаровск 10 июля. По данным пресс-службы городской администрации, число участников уменьшается: 22 августа на улицы вышло на 25% меньше людей, чем на прошлой неделе.

Федоров заявил в беседе с iReactor, что незаконные акции перекрывают дороги, и это наносит вред инфраструктуре города. Затруднение движения может повлечь за собой сбои в работе экстренных служб. По мнению депутата, местная власть не справляется с обеспечением прав граждан, где люди не могут безопасно пользоваться услугами города.

"То, что на месте хабаровская власть не исполняет свои функции, то есть не обеспечивает права граждан, в том числе право нормально пользоваться услугами города, а не сталкиваться с незаконными мероприятиями, — это большая проблема", — заявил Федоров.

Депутат считает, что с митингами не могут справиться чиновники, которые остались со времен Фургала. По его мнению, в отношении их нужно принять меры, а также необходимо наказать организаторов протестов.

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Автор: Василий Пименов
#протест #федоров #хабаровск #фургал

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