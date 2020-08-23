Глава совета племен и шейхов обвинил Турцию в разжигании кризиса в Ливии

Вмешательство Турции играет деструктивную роль для Ливии, турки мешают мирным инициативам. Такое мнение глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммад аль-Мисбахи.

Глава шейхов уверен, что решение ливийского кризиса и прекращение боестолкновений лежит в мирном диалоге между Ливийской национальной армией (ЛНА), и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии с истекшими полномочиями. При этом Турция виновна в том, что поддерживает режим ПНС наемниками и вооружением, передает слова главы Федеральное агентство новостей.

В отличие от Турции, позитивную роль в мирном разрешении ливийского кризиса играет Египет. Мухаммад аль-Мисбахи отметил положительное влияние "каирской инициативы", благодаря которой на территории Ливии был введен долгожданный режим прекращения огня.