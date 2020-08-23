Минздрав Турции занижает число зараженных и умерших с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Турции может быть гораздо выше данных от минздрава страны, считает представитель турецкой "Республиканской народной партии" (CHP), специалист по внутренним болезням Мустафа Адыгюзель.

Ежедневно в Турции коронавирусной инфекцией заражается не менее 12 тысяч человек, сообщил Мустафа Адыгюзель. Он объявил, что турецкое ведомство здравоохранения специально вводит людей в заблуждение, занижая реальное количество болеющих и ежедневный прирост новых случаев, пишет Федеральное агентство новостей.

"Данные, полученные нами с мест, показывают, что на каждые 5000 населения приходится один новый случай. Таким образом, [число] только новых положительных случаев в Турции составляет более 12 тысяч в день", — уверен специалист.

Каждый 30-й депутат в турецком парламенте болен, считает специалист. Более того, он сообщил о доказательствах того, что при отсутствии мест в больницах, зараженных отправляют по домам. Информация об отделениях интенсивной терапии, которые якобы заполнены только на 64,8% не соответствуют действительности, отметил политик.