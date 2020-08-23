Можно разрешить только политическим путем: Борисенко о ситуации в Ливии

Египет и Российская Федерация занимают единую позицию в отношении Сирии и Ливии. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

По мнению политического деятеля, общая позиция двух государств заключается в том, чтобы укреплять всесторонний политический диалог между двумя конфликтующими сторонами. Кроме того, разрешение кризиса с помощью политики безальтернативно для обоих государств.

Георгий Борисенко подчеркнул, что прикладываются большие усилия, чтобы избежать вторжения за красную линию. Внимание нужно акцентировать на Сирте и Аль-Джуфре. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.