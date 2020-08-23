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17:34   23 Августа 2020
Происшествия

Полиция расследует изнасилование девушки в турецкой Анталье

Полиция расследует изнасилование девушки в турецкой Анталье

Женщина стала жертвой неизвестного насильника в турецкой Анталье. Мужчина затащил потерпевшую в придорожную яму, а после надругался над ней.

Преступник напал на 39-летнюю женщину, когда та прогуливалась по пляжу Финике. Злоумышленник силой затащил свою жертву в придорожную яму, после чего совершил в отношении ее действия сексуального характера.

После изнасилования потерпевшая выбралась из рва и побежала в полицию. Местные стражи порядка выслушали рассказ женщины, а затем направили ее на прохождение медицинского обследования, пишет Федеральное агентство новостей.

Напавший на потерпевшую мужчина объявлен в розыск. В момент совершения преступления он был одет в белую рубашку и черные брюки.

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Автор: Яна Либерман
#турция #женщина #расследование #изнасилование

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