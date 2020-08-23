Цеков: "Шугалей-2" призван ускорить процесс освобождения россиян из Ливии

Премьера второй части фильма "Шугалей" может помочь освобождению российских ученых Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Сейчас социологи незаконно удерживаются в ливийской тюрьме.

В фильме "Шугалей-2" сохранится документальная составляющая. В его основу легла реальная история о незаконном захвате в плен российских социологов Шугалея и Суэйфана. Ученые прибыли в Ливию по согласованному местными властями разрешению проводить исследования. Тем не менее они подверглись атаке со стороны участников радикальной группировки. Террористы похитили россиян и отправили в незаконную тюрьму "Митига". Дальнейшая судьба социологов пока остается неизвестной.

Сенатор Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков уверен, что фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" поспособствуют скорейшему освобождению российских социологов. Премьера второй части боевика может стать большим информационным поводом и привлечь к проблеме ученых внимание общественности.

"Я не могу сейчас сказать, будет ли "Шугалей-2" лучше первой части, которая мне очень понравилась. Здорово, что снимают продолжение. Ведь нельзя забывать, что наши граждане до сих пор находятся в заключении на территории Ливии. Буду надеяться, что эти фильмы помогут в скорейшем освобождении социологов", — заявил Цеков в беседе с "НьюИнформ".

Фильм "Шугалей" был представлен зрителям в мае 2020 года. Его режиссером выступил Денис Нейманд. Картина получила множество положительных отзывов зрителей.