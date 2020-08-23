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16:57   23 Августа 2020
Политика

Лавров считает, что Тихановскую заставляют выступать с заявлениями

Лавров считает, что Тихановскую заставляют выступать с заявлениями

Активность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской дает повод подозревать наличие давления на нее. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что она стала часто делать заявления по-английски.

Жесткие заявления Светланы Тихановской, в которых она призывает своих сторонников к забастовкам и протестным акциям, дали повод министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову предположить, что на нее оказывается давление. Своим предположением он поделился на форуме "Территория смыслов", как сообщает ИА Regnum. Дополнительным признаком давления на Тихановскую можно считать то, что она стала все чаще выступать с заявлениями по-английски, а не на белорусском или русском языках, как отметил Лавров.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #белоруссия #территория смыслов #тихановская

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