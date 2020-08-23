Развитию безопасного Рунета поспособствует сеть 5G
Рунет для российских пользователей гораздо безопаснее западных ресурсов. Благодаря сети 5G спектр его услуг для пользователей станет еще шире, заявил ведущий инвестиционный аналитик компании "Финам", доктор технических наук Леонид Делицын.
В условиях коронавирусной инфекции интернет стал пользоваться еще большей популярностью. Работа многих предприятий приостановилась из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, однако организации, задействованные в онлайн-индустрии, стали активно развиваться. Большие перспективы сейчас по-прежнему открыты для таких крупнейших компаний в России как Яндекс и Мail.ru.
"Например, мы видим, как растут компании Яндекс и Мail.ru, и фондовые рынки, и общественность очень воодушевлены их перспективами", — передает слова Делицына издание "Слово и Дело".
Государство также способствует выходу отечественных разработчиков софта на международные рынки, рассказал эксперт. Параллельно в России идет подготовка к внедрению сети 5G, что даст возможность пользователям Рунета получать еще больше онлайн-услуг, качество которых возрастет. Российская производственная деятельность сможет переместиться в онлайн в ближайшем будущем.
"Что касается задач для компаний, для индустрии, для операторов связи — это безусловно внедрение 5G, это самое очевидное и большое направление", — подчеркнул специалист.
Российскому потребителю станет доступен широкий спектр услуг благодаря появлению сети 5G. Увеличится скорость передачи данных. Через интернет можно будет не только совершать покупки и учиться, но и получать услуги в виртуальной реальности. С помощью Рунета делать это будет гораздо безопаснее, так как через западные соцсети и сервисы часто происходит утечка личных данных пользователей, пояснил аналитик.