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 Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии

Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии
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 Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии

Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии
16:37   23 Августа 2020
Политика

Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии

Журналисты ФАН показали построенную в III веке крепость Халабия в Сирии

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) показали уникальную крепость Халабия в Сирии. Памятник античности был построен по приказу знаменитой царицы Пальмиры Юлии Аурелии Зенобии.

Крепость была построена в III веке, в древности ее называли Зенобия в честь ее основательницы, которая приказала создать крепостные стены вокруг небольшого поселения на берегу Евфрата. Крепость расположена в 45 км к северу от города Дейр-эз-Зор, она известна хорошо сохранившейся цитаделью, общественными банями, двумя раскопанными церквями и трехэтажными казармами — преторием.

В войну крепость осадили террористы, но в 2017 году армия Сирии смогла освободить памятник античности в ходе деблокирования Дейр-эз-Зора. Сейчас крепость ждет новых туристов.

Сопровождение российских журналистов в регионе обеспечивали расквартированные в Дейр-эз-Зор части Сирийской арабской армии (САА). В ходе патрулирования разведка нашла на маршруте "пояс смертника", оставленный боевиками, которые были вынуждены бежать при освобождении территорий, пишет ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #фан #Халабия

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