Военные водолазы ВМФ РФ получат аппарат для перемещения под водой

Миниатюрный подводный аппарат "Спрут" поступит в распоряжение водолазов. Он быстрее и легче иностранных аналогов, сообщили представители завода "Буревестник".

Министерство обороны России в апреле 2020 года спустило разработчикам требования в небольшом аппарате для подводного перемещения водолазов. Сотрудники "Буревестника" проявили инициативу, и за свой счет разработали аппарат, который даже превосходит требования военных. Сейчас завершен комплекс испытаний, аппарат демонстрируется на военном форуме "Армия-2020", пишет ТАСС.

Подводный аппарат "Спрут" создан из российских материалов. Он превосходит своих немецких "коллег" Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 в скорости (4,5 узлов против 3 и 4), и выигрывает в весе (34 кг против 40 и 42). Рабочая глубина погружения указывается в 60 метров.