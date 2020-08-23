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16:02   23 Августа 2020
Общество

Фильмы про Шугалея помогли рассказать правду о беспределе в Ливии

Фильмы про Шугалея помогли рассказать правду о беспределе в Ливии

Вторая часть фильма "Шугалей" раскроет все ужасы террористического режима так называемого Правительства национального согласия Ливии. Об этом заявил член молодежной ассамблеи Совета безопасности ООН от РФ Юрий Самонкин.

Премьера второй части картины "Шугалей" запланирована на сентябрь. В первой части фильма рассказывается о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены в Ливии в мае прошлого года. С тех пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", обвинений им не предъявили, передает "Экономика сегодня".

Шугалей и Суэйфан работали в Триполи по приглашению ливийской стороны совершенно легально. Как отметил Самонкин, фильм "Шугалей" донес до российских и иностранных зрителей правду о ситуации, в которой оказались россияне в Ливии.

"Картина создала серьезный резонанс, подняв целый пласт вопросов и проблем. Ведь наши сограждане удерживаются в ливийской тюрьме уже более года без официального предъявления им обвинений, без допуска адвокатов и диппредставителей РФ. Картина наглядно показывает: представителей террористического режима интересует только личное обогащение, права человека и международные законы для них – пустой звук", - отметил Самонкин.

Вторая часть фильма, по словам эксперта, получит еще больший международный резонанс. Фильм ориентирован на российского зрителя, вторая его часть более полно раскроет суть террористического режима в североафриканском государстве. Подобные фильмы переводятся на десятки иностранных языков и пользуются огромным интересом зрителя.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #триполи #Шугалей #суэйфан #Самонкин

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