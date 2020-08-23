Сторонники белорусской оппозиции начали новую несанкционированную акцию

Протестный "Марш новой Беларуси" начался в Минске. Акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии пройдет на площади Независимости.

Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства в Минске. В центр города стягивается спецтехника, МВД республики призывает жителей города воздержаться от участия в несанкционированных протестных акциях.

В некоторых районах Минска при этом проходят акции в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, передает Пятый канал. Активисты вышли на улицы с флагами Белоруссии и соответствующими лозунгами.