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Сторонники белорусской оппозиции начали новую несанкционированную акцию

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Лавров: ситуация в Белоруссии стабилизируется
15:52   23 Августа 2020
Общество

Сторонники белорусской оппозиции начали новую несанкционированную акцию

Сторонники белорусской оппозиции начали новую несанкционированную акцию

Протестный "Марш новой Беларуси" начался в Минске. Акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии пройдет на площади Независимости.

Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства в Минске. В центр города стягивается спецтехника, МВД республики призывает жителей города воздержаться от участия в несанкционированных протестных акциях.

В некоторых районах Минска при этом проходят акции в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, передает Пятый канал. Активисты вышли на улицы с флагами Белоруссии и соответствующими лозунгами.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #протест #лукашенко #марш

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